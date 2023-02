Antonino Spinalbese, i fan chiedono la squalifica immediata dal Gf Vip

Non serve a nulla essere uno dei vipponi più apprezzati dal pubblico e l'uomo più desiderato dalle donne della casa più spiata d'Italia. Al Gf Vip basta una semplice frase sbagliata o una parola di troppo a ribaltare l'opinione pubblica nei propri confronti ed è proprio quello che è successo ad Antonino Spinalbese nelle ultime ore. L'ex di Belen Rodriguez, infatti, è finito al centro di una polemica social per aver pronunciato una frase del tutto offensiva per la quale anche i fan dell'ex parrucchiere spezzino hanno chiesto la squalifica immediata dal reality.

Un brutto scivolone per uno dei personaggi più discussi e più forti di questa edizione del Gf Vip che, se dovesse essere cacciato, contribuirebbe a portare ancora più a picco un programma che, in questa edizione, sembra fare acqua da tutte le parti. Ma qual è stata la frase detta da Antonino che ha fatto infuriare i social?

Il papà di Luna Marì, in un momento di relax in giardino insieme ad altri concorrenti dello show tra cui anche Edoardo Tavassi, ha detto: “Poi ci vedi tutti in tiro e facciamo i mongoloi*i”, una frase, detta sa Antonino in modo superficiale e goliardico per riferirsi ai comportamenti dei vipponi all'interno della casa del Gf, frase che, però, non è piaciuta affatto al pubblico del reality che ha subito iniziato a chiedere la squalifica di Spinalbese per l'uso di un termine offensivo per chi soffre davvero di gravi problemi di salute.

All'ascolto di queste parole, uno dei suoi compagni ha subito urlato un: "No" e Antonino, accortosi dello scivolone, ha tentato di aggiustare il tiro con un "E anche gli scemi" ma non è servito a molto.

Cosa farà adesso la produzione del Gf Vip? Staremo a vedere ma una cosa è certa, una bella ramanzina da Signorini non gliela toglie nessuno.