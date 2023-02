GF Vip, Antonino ha violato il regolamento: il racconto di Antonella (video)

Il regolamento del Grande Fratello Vip parla chiaro: ai concorrenti è fatto divieto di rivelare quanto succede al di fuori delle mura di Cinecittà. Una riservatezza che però potrebbe non essere stata rispettata da Antonino Spinalbese, uscito dalla casa per controlli medici e poi rientrato nel reality. Stando alle parole di Antonella Fiordelisi, infatti, il concorrente le avrebbe raccontato una confidenza appresa proprio durante la sua permanenza fuori dalla tv, dettaglio messo in luce dagli utenti sui social e anche da Striscia la notizia.

A Saraha Altobello Antonella ha rivelato che, secondo l'ex compagno di Belen, Micol Incorvaia sarebbe una delle preferite del pubblico, informazione appresa proprio durante la sua breve pausa dalla tv: "Mi ha già detto che Micol sarà la preferita al cento per cento. Anche perché lui mi ha detto che quando è uscito si è reso conto un po’ di chi sono i preferiti e queste cose qui", le parole di Fiordelisi alla sua inquilina.

Lo stesso tg satirico di Canale 5 ha ricordato che il regolamento del Grande Fratello vieta ai concorrenti di rivelare in casa quello che succede fuori, norma non rispettata da Antonino e, prima di lui, anche da altri colleghi. Prima di lui, infatti, c'è stata Wilma Goich che aveva raccontato l'esito della partita dei mondiali Argentina contro Arabia Saudita e Davide Donadei che ha rivelato i nomi dei Big in gara a Sanremo 2023. In quesi casi non è stato preso alcun provvedimento: si chiuderà un occhio anche con Antonino? La puntata di stasera lo svelerà.