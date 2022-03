Antonio Medugno e i problemi alimentari: "Mi sento vulnerabile"

(Il video di Antonio che parla con il padre e il fratello)

Antonio Medugno non sta vivendo benissimo la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. Il tiktoker già qualche settimana fa aveva iniziato a parlare dei suoi problemi con l'alimentazione, la sua paura è quella di ricaderci. Per questo motivo ha più volte chiesto di poter abbandonare il gioco: crede di non riuscire a sopportare la pressione e quindi tornare a soffrire.

Alfonso Signorini durante la diretta lo ha chiamato in confessionale per parlare proprio di questi giorni di sofferenza.

"Questa settimana ho risentito di alcune problematiche fisiche. Sono stato poco bene, mi sento vulnerabile psicologicamente. Mi sento la testa un po’ debole e quando mi è successo anni fa ho attraversato un brutto momento e non voglio viverlo più", ha spiegato.

Signorini aveva invitato in studio il fratello e il padre di Medugno e il vippone appena li ha sentiti parlare ha iniziato a piangere. "Ho avuto un solo crollo emotivo da quando sono qui, ma quello che sto vivendo adesso è diverso. È la prima volta che mi allontano dalla mia famiglia per lavoro senza poterli sentire". I familiari sono riusciti a convincerlo a rimanere ancora all'interno della casa, di darsi un'altra possibilità.

I problemi di Antonio con l'alimentazione

“Io ho paura di rientrare in un circolo in cui entrai un po’ do tempo fa sull’alimentazione e mi mette ansia” aveva confidato a Jessica Selassiè qualche giorno fa. "È una cosa che mi ha sempre risolto una persona che mi sta vicina e quindi sa come risolverle”, aveva poi aggiunto il giovane vippone, lasciando intendere che si fosse rivolto ad un professionista.