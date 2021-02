Gf Vip, il dolce confronto tra Ariadna e Pierpaolo: "Leonardo ti ama"

Ariadna Romero è tornata nella casa del Gf Vip per incontrare il padre di suo figlio: Pierpaolo Pretelli. Il concorrente ha vissuto una settimana difficile durante la quale ha sentito molto la lontananza del figlio e si è posto molte domande, anche sulla sua permanenza nella Casa. La ex compagna ha voluto rassicurare Pretelli ricordandogli che il bambino vive con lei e quindi tutto ciò che sente al di fuori di quello che racconta lei non è verità (la mamma del piccolo Leonardo si riferisce alla frase urlata fuori dal programma "Pier, tuo figlio non guarda più la tv a causa di Giulia").

Il confronto tra Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero

"Leonardo ti ama e vive per te - con una dolcezza estrema Romero ha parlato a Pretelli -, non devi mai mettere in discussione questa cosa. Non devi essere triste. Io so tutti i sacrifici che hai fatto per stare qua", dice in lacrime dall'emozione. "Grazie per la mamma e la donna che sei" ha risposto Pierpaolo. Infine la dichiarazione di stima, e di amore per il figlio, più bella che due genitori separati possono farsi:"Puoi bussare alla mia porta all'ora che vuoi quando esci da qui. Ti manderò un messaggino con l'indirizzo nuovo, ci siamo trasferiti ti ricordi" ha affermato Ariadna.

Giulia Salemi Ariadna Romero: l'incontro

Nonostante Signorini avesse affermato di non voler far incontrare le due alla fine ha ceduto così Giulia e Ariadna si sono salutate e parlate. "Conosco Ariadna da tempi non sospetti. Sono molto contenta perché Pierpaolo ne aveva bisogno, solo lei poteva placare le sue ansie e paure. Gli serviva vederti, io faccio del mio meglio per consolarlo ma solo la mamma di suo figlio può dire le cose giuste" ha confessato Giulia all'ex di Pretelli.