"Servizietti in giro per entrare al Gf Vip e parli?": Arianna Gianfelici contro un vippone

Arianna Gianfelici è una ex allieva di Amici e secondo alcuni gossip sarebbe la ragazza con la quale Davide Donadei avrebbe tradito Chiara Rabbi. Gianfelici su Instagram ha condiviso una storia Instagram molto eloquente e che contiene un'accusa abbastanza importante nei confronti di un concorrente del Gf Vip, non viene fatto il nome di nessuno ma per molti si riferirebbe proprio a Donadei.

Il messaggio sarebbe nato dopo le informazioni che sono state date da Donadei e Rabbi in merito ad un loro chiarimento. "Sei andato a fare i servizietti in giro pur di entrare al Grande Fratello e parli - ha scritto l'ex allieva di Amici -? Se la notte non dormite per progettare come diventare famosi, con il contorno occhi sponsor ci fate poco".

Davide Donadei e Chiara Rabbi si sono chiariti

Nei giorni scorsi sia Chiara sia Davide hanno scritto sui social di essersi chiariti. "Ci siamo incontrati per parlare pacificamente, una volta per tutte - ha riportato l'ex vippone -. Io sarò sempre per il quieto vivere e spesso sono stato in silenzio perché credo che alla lunga la verità esce sempre. Ho dimostrato a Chiara che non l'ho mai tradita, tutti i teatrini da parte di quattro scappate di casa sono saltati fuori solo per prendere quattro followers in più".

Successivamente anche Chiara Rabbi ha parlato del chiarimento sottolineando che le loro visioni sono molto distanti: "C'è stato un chiarimento, abbiamo visioni completamente diverse ma questo già lo sapevamo. Abbiamo parlato di tante cose, oggi però abbiamo preso due strade diverse e per un quieto vivere continuiamo su due strade diverse. Quel che è stato è stato".