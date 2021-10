Ascolti Tv, il GF Vip batte Porta a Porta e fa il suo record Auditel

Alla settima puntata della sesta stagione il Grande Fratello Vip ha conquistato il suo primo scettro Auditel. Merito soprattutto delle elezioni amministrative, che hanno visto Rai1 affidarsi a Bruno Vespa in prime time, con tutte le conseguenze del caso.

Vince Signorini

3.131.000 telespettatori e il 21.6% di share per il reality Mediaset, che ha così agguantato il proprio record Auditel di stagione. Mai nel corso di questa sesta edizione, fino ad oggi, era stato abbattuto il muro dei 3 milioni. Malissimo Porta a Porta Speciali Elezioni su Rai1, visto da 1.431.000 telespettatori, con l’8.5% di share. Numeri complicati per un lunedì sera su Rai1. Su Rai2 la prima puntata della nuova stagione di Quelli Che è stata vista da 790.000 spettatori, con il 4.3% di share. Si poteva e doveva fare di meglio per Luca e Paolo, sconfitti persino da Maschi contro Femmine su Rai3, film di Fausto Brizzi visto da 1.338.000 telespettatori, con il 6.2% di share.

Ancora elezioni su Rete 4 con Quarta Repubblica, visto da 570.000 telespettatori (3.5% di share) e La7, con uno speciale condotto da Enrico Mentana che ha conquistato 825.000 telespettatori, pari al 4.5% di share. Su Italia1 male anche Mystery Land, che ha calamitato 782.000 telespettatori (4% di share), mentre Creed 2 su Tv8 si è fermato al 2.6% di share e Little Big Italy su Nove al 2.7% di share.