Gf Vip, la sparata di Attilio Romita: la regia censura

La morte della Regina Elisabetta ha tenuto banco anche nella Casa di Cinecittà. I 'vipponi' hanno commentato la scomparsa della longeva monarca e i conseguenti risvolti per la famiglia reale. Ad accendersi sul tema è stato soprattutto Attilio Romita, che ha chiesto ai compagni di avventura: "Come fate ad essere innamorati di questa famiglia reale?".

Il giornalista ha poi incalzato: "Non vi capisco. Come si può essere devoti alla regina che era la più grande nemica di Lady Diana? E poi avere così tanta stima, rispetto e devozione per una famiglia reale nella quale ci sono stupratori, personaggi loschi, organizzatori di orge". Romita era un fiume in piena, ma la regia ha subito staccato l'audio, forse per paura che toni e parole andassero oltre.

Non è la prima 'sparata' che l'ex volto dei Tg Rai fa nella Casa. Poco prima, parlando con De Pisis e Gnocchi, si era sbottonato sulle sue vicende professionali. "Sono andato via dal Tg1 il 26 maggio del 2013 per motivi politico-aziendali. Poi vi dirò". Chissà se la regia censurerà anche stavolta...

Attilio Romita al Gf Vip

Dopo 8 anni di assenza dal piccolo schermo, dal 2021 Attilio Romita lavora per l'emittente Telenorba, dove conduce insieme a Daniela Mazzacane il programma 'Pomeriggio Norba'. La partecipazione al Grande Fratello Vip, però, potrebbe essere la vera occasione per tornare alla ribalta televisiva.