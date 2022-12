Attilio Romita vicino a Sarah Altobello. La compagna Mimma furiosa: "Sono sconvolta"

La vicinanza speciale tra Attilio Romita e la coinquilina Sarah Altobello non è passata inosservata. A reagire, non bene, è stata Mimma Fusco, compagna del giornalista Rai. La donna difronte al feeling del fidanzato con la showgirl aveva scritto un duro tweet. Dopo essere sparita dai social, ferita, la Fusco ha deciso di prendere carta e penna e recapitare una severa missiva al mezzo busto.

La lettera di Mimma

Romita nel corso della puntata ha modo di ascoltare la lettera della sua Mimma, che si è prestata a leggere le sue stesse parole. Parole non lusinghiere, la donna non le manda a dire al compagno. “Ciao Attilio, mai avrei immaginato di doverti scrivere una nuova lettera con un altro tenore. Sono profondamente delusa e rammaricata dall’intimità che hai instaurato con un’altra, in così poco tempo e con tata facilità. Sono bastate due moine per farti capitolare e addirittura minare la tua integrità. Un uomo celebre per la sua sartoriale eleganza ridicolizzato da un abbigliamento poco probabile. Ho cercato di minimizzare l’atteggiamento ludico del bacio con Patrizia, con Giaele, la leccata di gamba con Oriana, ma non quello che è successo con Sarah. Sei letteralmente irriconoscibile. Come potrò ricostruire la fiducia. L’hai dichiarato tu che non sei mai stato fedele, no? Quando tornerai cosa mi dovrò sentire dire? Che la faccenda è risolta? Mi preoccupa il dopo. Hai fatto e detto tutto sapendo che sono qui a casa a guardarti. Hai svenduto tutto così. Un uomo innamorato non avrebbe mai permesso tutto questo. Un saluto, Mimma”.

La reazione di Attilio

Le parole di Mimma sono quelle di una una donna ferita. Attilio ammette che si attendeva questa reazione. “Mi aspettavo questa reazione. E’ una lettera intelligente, garbata, giusta, che censura i miei errori in questa casa”. Il giornalista tenta comunque di giustificarsi con la compagna. “A Mimma voglio rispondere che un po’ di depressione, un po’ di perdita di controllo, un po’ di stato emotivo particolare mi ha reso irriconoscibile”, asserisce.

Romita non riesce a trattenere le lacrime all’evenienza che la sua Mimma non possa perdonarlo. “Vorrebbe dire che ho perso la cosa più preziosa che ho conquistato nella mia vita”, conclude commosso.