Gf Vip, Attilio Romita il fuorionda contro Signorini: "Non so che ca**o vuole"

Attilio Romita, ex volto del Tg1 in sole due puntate di Gf Vip ha già conquistato i social. Sono in moltissimi infatti a stimarlo per non avere peli sulla lingua nonostante sia costantemente ripreso dalle telecamere. Solo tre giorni fa hanno fatto scalpore le sue parole sulla famiglia reale, che sono state poi censurate, e proprio durante la diretta di ieri mentre su Canale 5 stava andando in onda il consueto appuntamento, sul 55, ovvero Mediaset Extra, qualcuno ha notato che Romita si stava duramente lamentando del conduttore, Alfonso Signorini.

La puntata è stata prettamente incentrata sulle donne della casa, da Pamela Prati e Ginevra Lamborghini, e questo a Romita non andava bene e così ha deciso di sfogarsi con Charlie Gnocchi: "Alfonso non mi ha fatto dire nemmeno una parola, come se non esistessi. Non ho ricevuto nemmeno il contratto firmato. Non riesco a capire, ha insistito con me. Non so che ca**o vuole da me per poi trattarmi in questo modo". E poi aggiunge: "L'anno scorso mandavano in onda uno che faceva l'iguana. Se mi chiamano col ca**o che vado in confessionale». Su twitter il giornalista è osannato ed eletto nuovo idolo del reality.

Attilio lo amo ogni secondo ne spara una #gfvip September 22, 2022