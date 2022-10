Attilio Romita: "Mia figlia non mi parla più da quando ha saputo che venivo al GF Vip"

Attilio Romita ha affidato ai compagni del Grande Fratello Vip una confidenza intima sulla propria situazione famigliare. Il giornalista si è lasciato andare a uno sfogo subito dopo la diretta di ieri, giovedì 13 ottobre, ammettendo di essersi sentito messo da parte nelle discussioni riguardanti i protagonisti di un reality in cui non si sente davvero a suo agio. Ed è proprio questa la ragione che ha indotto la figlia a chiudere i rapporti con lui, la sua scelta di partecipare al programma.

Lo sfogo di Attilio Romita

Parlando con Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese, Attilio Romita ha spiegato di avere il timore che la sua reputazione venga in qualche modo scalfita dal trattamento che gli viene riservato, dal momento che non si sente considerato per il suo passato professionale e, dunque, per un apporto importante che potrebbe dare alle conversazioni. E' stato allora che l'ex volto del Tg1 ha parlato della figlia 26enne: "Anche agli occhi di mia figlia, non mi parla più da quando ha saputo che venivo qua, è una ragazza quadrata, mi ha detto interrompiamo le comunicazioni, le tue caratteristiche e la tua storia non sono adatte a quel programma". Romita ha poi aggiunto di voler recuperare questo rapporto una volta fuori dalla casa: "Io adesso quando uscirò dovrò andare a riprendermela mia figlia, e se esco con le scenette no, mia figlia e chi mi guarda da casa, a sentire certe cose penseranno ma dov'è papà?".

La vita privata di Attilio Romita

Attilio Romita è stato fidanzato per otto anni con una interprete della lingua dei segni, conosciuta durante la sua esperienza al Tg2. Ha incontrato poi una donna di nome Angela, che ha sposato all’età di 40 anni. Dalla relazione è nata sua figlia Alessia, ma il matrimonio non è andato a buon fine e i due hanno divorziato. Tornato a Bari per lavorare al Tg3 Puglia, ha conosciuto Mimma Fusco, una imprenditrice con la quale ha instaurato una duratura relazione, coronata con una convivenza.