Gf vip, "Con lei se po’ fa un giretto": Attilio Romita, nuove parole offensive contro Oriana

Dopo alcuni giorni di calma, dopo tutto il caos scoppiato a metà dicembre con tanto di intervento della sua compagna, Attilio Romita si è reso protagonista di un nuovo scivolone. Il giornalista già aveva superato il limite con Sarah Altobello e in molti già avevano invocato la squalifica, ma dopo questa frase pronunciata, ancora una volta con molta nonchalance, sono tornati alla carica.

Questa volta ad essere al centro del suo discorso è Oriana Marzoli. Attilio si trovava in giardino con Daniele Dal Moro e i due stavano parlando del più e del meno e dei coinquilini, ma ecco poi che esce il tema Oriana e Romita ha parlato di lei così: "Ragazza molto carina, ma a che serve? Secondo me è una con la quale piacevolmente se po’ fa un giretto".

In molti sotto al video che circola su Twitter lo stanno duramente rimproverando sottolineando la sua maleducazione, qualcuno però ha voluto prendere le parti di Attilio e sottolineare che il video sarebbe stato tagliato: "Anziché tagliare i video a piacimento... Attilio ha detto che anche se orrenda come frase, Oriana sta facendo quello che in questa frase lui ha detto: 'Gioca solo per lo scopo'. Daniele ha anche detto che è vero, che lei pensa solo a se stessa per la storiella".