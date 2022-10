Attilio Romita sulle nozze mai celebrate con la compagna: "Lei vorrebbe, ma c'è qualche problema"

Momento di confidenze per Attilio Romita nella casa del Grande Fratello Vip. Durante una conversazione con Nikita Pelizon, il giornalista ex volto del Tg1 ha parlato del rapporto con la compagna Mimma Fusco a cui è legato da sette anni. La coppia convive da tempo, ma ad oggi il passo del matrimonio non è stato ancora compiuto, sebbene la donna, imprenditrice pugliese conosciuta durante un evento, abbia espresso il desiderio.

"Lei si vorrebbe sposare, penso che lo faremo alla fine" ha confidato Romita: "Mi sento buffo alla mia età a sposarmi... Lei vorrebbe fare un matrimonio con la festa, ma alla mia età... Avremmo anche un posto , una masseria pugliese carina, può darsi che succeda". Il giornalista non ha nascosto che a frenarlo rispetto alle nozze siano anche altre situazioni: "Abbiamo discusso più volte, non ti nascondo che c'è qualche problema di figli da sistemare", ha aggiunto: "Non che i figli creino problemi, non avrebbero mai detto nulla, però poi devi aggiustare un po' di carte, appartamento qua e là... Il matrimonio mette in discussione tutto".

Il racconto di Romita arriva a qualche ora di distanza da quello sulla figlia Alessia, nata da un precedente matrimonio, che ha voluto troncare i rapporti con lui proprio per via della sua partecipazione al Grande Fratello Vip: "Non mi parla più da quando ha saputo che venivo qua, è una ragazza quadrata, mi ha detto interrompiamo le comunicazioni" ha confidato il giornalista nell'ambito di uno sfogo che ha palesato un certo malcontento per questa sua esperienza televisiva.

(Di seguito le dichiarazioni di Attilio Romita al Grande Fratello Vip)

Chi è Mimma Fusco, moglie di Attilio Romita

Mimma Fusco è un'imprenditrice pugliese. Dalle foto postate su Facebook, si evince sia mamma di un ragazzo. a. "Mi invitavano alle feste e io facevo il farfallone, come sempre, fino a quando incontrai Mimma Fusco, la più bella della città" ha raccontato di recente Attilio Romita in un'intervista rilasciata a Repubblica dove ha ripercorso il suo periodo da caporedattore nella redazione del TGr Puglia: "La corteggiai a lungo e conviviamo da sette anni". Quanto alla sua ex moglie Angela, madre di sua figlia Alessia: "Nozze a quarant'anni. E un anno dopo è arrivata Alessia, mia figlia, che adesso lavora nella multinazionale dei fazzolettini Tempo" ha detto, "Con lei ho un feeling meraviglioso, ci adoriamo anche se litighiamo tantissimo. Il rapporto fra me a Angela è di straordinaria collaborazione".