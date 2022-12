Anna Pettinelli contro Attilio Romita: "Si struscia per giorni, fa schifo. È il peggior concorrente di sempre"

Da sempre appassionata telespettatrice del Grande Fratello Vip, Anna Pettinelli dice la sua anche sul caso di Attilio Romita e Sarah Altobello. Nel dettaglio la conduttrice radiofonica se la prende col giornalista e si schiera in difesa della showgirl, che è stata in qualche modo sedotta ed abbandonata dall'ex volto el Tg1. "Ma che schifo! Attilio! Un uomo che si struscia per giorni e poi si vergogna di lei. Fuori subito dal Grande Fratello Vip. Che figura. Attilio in oltre 20 anni di Grande Fratello è il peggior concorrente. Speriamo lo lascino entrambe nella mer*a dove si trova", scrive Pettinelli. Parole pesanti che arrivano a seguito del dietrofront di Romita, destinatario di una lettera di fuoco da parte della moglie Mimma Fusco.

Insomma, Romita prima ha baciato la giovane donna e poi ha fatto dietrofront per salvaguardare il rapporto fuori dalla casa. Ma non solo, perché si è anche lasciato andare a parole piuttosto pesanti nei suoi confronti in occasione di un confessionale. "Non potrei mai uscire con una donna come Sarah", ha dichiarato agli autori, senza preoccuparsi della sensibilità della donna. "È una donna fru fru, non potrei mai portarla a farle conoscere le persone che frequento". Parole di fronte alle quali Altobello è scoppiata in lacrime: "Sono sconvolta - si è sfogata - non mi aspettavo questa osservazione sul mio conto, non mi ritengo una persona fru fru, chi sa ridere è padrone del mondo. Non si tratta una persona che ti è stata così accanto". A scagliarsi contro Romita è stato, durante la pubblicità, anche il concorrente Edoaro Donnamaria: "Un uomo classista, materialista, sessista, tutte ce l’ha. Che schifo ha fatto. Ha dato della mign**ta a Sarah praticamente. Sta roba mi fa ribollire il sangue. Questo ha fatto 35 anni di tv e dice ste scemenze davanti a milioni di italiani? Ste cose le combatto nella vita".