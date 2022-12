Gf Vip, baci e battute tra Sarah Altobello e Attilio Romita. La furia della compagna: "Fai schifo"

Mimma Fusco, compagna di Attilio Romita, è furiosa. In questi ultimi giorni Romita, 69 anni, ha avuto degli atteggiamenti romantici, e ha speso parole più che lusinghiere, nei confronti della coinquilina Sarah Altobello, 34 anni.

Quello che sembrava un gioco, e forse lo è, mirato a creare delle dinamiche nella Casa del Gf Vip si sta trasformando in un boomerang. Il tutto è iniziato con delle battute tra Attilio e Sarah, poi la dichiarazione d'interesse, "La porterei con me nel Van", che il giornalista ha fatto parlando con Antonino Spinalbese e infine la goccia che ha fatto traboccare il vaso: il bacio.

Ieri sera per darsi la buonanotte i due infatti hanno avvicinato le labbra: Romita era già a letto, sotto le coperte, e Sarah si è avvicinata, si è chinata e lo ha baciato. Una sorta di rivisitazione della Bella addormentata nel bosco.

Il video, ripreso questa notte dalle telecamere, in poche ore ha iniziato a fare il giro dei social ed è quindi arrivato anche a Mimma Fusco, che già pochi giorni fa aveva espresso il suo disagio nel vedere il compagno atteggiarsi in tal modo con un'altra donna.

La delusione di Mimma Fusco e i commenti al vetriolo su Twitter

Su Twitter Fusco, commentando i video in cui Romita e Altobello sono protagonisti, ha espresso tutto il suo disprezzo e disappunto. "Amavo Attilio e avevo piena fiducia in lui" ha scritto l'imprenditrice pugliese sicura che l'amore con il suo compagno, con il quale è legata da sette anni, fosse più saldo.

Ma poi ecco che questa mattina ha rincarato la dose scrivendo "Fai schifo", "Vomito" e "Spessore e cultura ineccepibile" sotto ai video in cui Romita si bacia con Altobello.

Sul social qualcuno ha affermato che a commentare non sia la vera Mimma Fusco e che la relazione tra lei e Romita era finita già da anni. Ma questa indiscrezione è stata smentita dalla stessa Fusco che su Twitter ha scritto: "Convivo con Attilio e prima di pochi giorni addietro eravamo una coppia che viveva serena con progetti e amore. Si vergogni".

Sono Mimma Fusco, convivo con Attilio e prima di pochi giorni addietro eravamo una coppia che viveva serena con progetti e amore. Si vergogni. pic.twitter.com/GirtEFRdiJ — mymmafusco (@mymmafusco) December 9, 2022

Da questo video Mimmuzza ricaverà la sua prossima foto profilo pic.twitter.com/QJWouMRcfK — Paola. (@Iperborea_) December 9, 2022