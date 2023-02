Gf Vip, Attilio Romita si scaglia contro Sarah Altobello: "Canta e balla che ti riesce meglio"

(Sopra la lite tra Sarh e Attilio)

Ieri sera è andata in onda in diretta una nuova lite tra Sarah Altobello e Attilio Romito. Lo scontro è nato a causa di un malessere della compagna di Attilio, Mimma, riguardo ad un bigliettino che il giornalista avrebbe lasciato all'ex coinquilina prima di uscire.

Cosa è successo tra Attilio e Sarah

Ad Alfonso Signorini non era sfuggito un particolare: Attilio si era alzato per parlare al telefono con la compagna e proprio appena questo aveva fatto ritorno alla sua poltrona gli ha chiesto spiegazioni. "Mimma si è arrabbiata perché Sarah ha detto che ho lasciato un bigliettino nel suo beauty. Non è mai accaduto" ha raccontato Attilio.

A questo punto il conduttore ha interpellato la stessa Sarah che ha confermato la versione di Mimma: Attilio le aveva dato un bigliettino o meglio un'etichetta con scritto il suo nome che lei conserva insieme ai trucchi: "Sì, mi ha lasciato un biglietto con il suo nome e l'ho messo nel beauty". Romita ha negato e quindi la gieffina si è alzata ed è andata nel bagno a recuperare la trousse dalla quale ha estratto il biglietto. "Mi vuole rovinare. Di quei biglietti è piena la Casa. La stessa Mimma mi ha detto di avere trovato tantissimi biglietti come quello perché ce li davano attaccati agli abiti" ha subito replicato Romita. Ma il giornalista ha voluto anche offendere Sarah: "Canta e balla che ti riesce meglio". Ovviamente quelle parole hanno ferito Sarah Ferita: "Ma cos'è questa cattiveria, ma come ti permetti?".