GF Vip nel caos: "A rischio autori e produzione, non hanno ascoltato gli psicologi"

Puntata decisamente più movimentata delle altre quella del Grande Fratello Vip andata in onda ieri, giovedì 9 marzo 2023. Dopo le severe ammonizioni dell'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, e il successivo avvertimento di Alfonso Signorini, l'ultima diretta del reality di Canale 5 ha trasmesso le drastiche conseguenze di quanto dichiarato in tv, con la squalifica di Edoardo Donnamaria e l'ammonizione di Edoardo Tavassi.

L'accaduto ha subito suscitato la reazione dei telespettatori, riversatisi sui social per commentare una vicenda che continua a far discutere anche all'indomani dell'appuntamento televisivo. Tra i tanti che stanno dicendo la loro sulla questione, è spuntato anche Agent Beast, utente dall'identità mai palesata che, anche in passato, ha rivelato dinamiche nascoste del reality. Stando alle sue indiscrezioni, la situazione interna al Grande Fratello Vip non sarebbe per nulla serena, con gli autori, la produzione e la regia stessa del programma accusati di aver sottovalutato le indicazioni degli psicologi rispetto ad alcuni concorrenti in particolare.

"Ci sono stati degli atteggiamenti diciamo aggressivi su Edo D e Daniele e la psicologa aveva più volte dato un segnale d'allarme ma non è stato preso in considerazione", si legge in un tweet di Agent Beast successivo a un altro pubblicato durante la serata che molto aveva fatto parlare. "In realtà autori e produzione sono a rischio e hanno insabbiato questi comportamenti non ascoltando le reiterate indicazioni del supporto psicologico. A voi le conclusioni #gfvip. Mia personalissima opinione forse e dico forse si poteva evitare tutto ciò. Che ne pensate?": questa era stata la precedente considerazione, foriera di una ridda di osservazioni su quanto avveniva contestualmente in tv. "Hanno tutti passato il segno. È diventato un tritacarne gestito da sadici mitomani. L'unico modo di riabilitare il #gfvip è cambiare completamente chi c'è dietro. Autori, produzione, conduttore, opinionisti. Tutto. Hanno letteralmente cagato fuori dal vaso. Si è toccato il fondo", ha scritto qualcuno; "Hanno lasciato tutto a briglia sciolta, quindi sono arrivati a questo punto perché hanno tirato troppo la corda", il pensiero di qualcun altro, anche lui parte di una platea che, nella stragrande maggioranza, considera arrivato il tempo di dire basta a certe dinamiche televisive.

