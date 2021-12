Gf Vip, Soleil bacia con passione Alex e poi lo gela: "Falso come quello che sei stato con me"

La vendetta è un piatto che di solito si serve freddo, ma quando di mezzo c'è un'attrazione fatale come quella tra Alex Belli e Soleil Sorge, non può che essere anche quella bollente. Dopo le continue avances e dichiarazioni d'amore da parte dell'attore - fidanzato con Delia Duran, che nel frattempo ha lasciato la casa in cui vivono insieme perché si è sentita tradita - l'influencer ha ceduto. O almeno è quello che ha voluto far credere per qualche minuto al coinquilino che dice di essere pazzo di lei.

Svegli da poco, in giardino a godersi il sole, i due iniziano a stuzzicarsi come al solito, finché Soleil non regala il colpo di scena: un bacio appassionato, davanti a tutti, di quelli travolgenti e super hot. Poi lo gela: "Lo senti questo? - chiede provocatoria ad Alex - E' falso come tutto quello che sei stato fino ad oggi con me". Il colpo di coda ha spiazzato l'attore, che prima è rimasto senza parole, immobile, e poco dopo ha raggiunto Soleil in camera per un chiarimento, chiedendole di credergli. Ma lei ha sganciato l'ennesima bomba, imitando una scena in stile soap opera e provocando la rabbia dell'attore.

Colpito e affondato, sarà dura adesso per Alex Belli recuperare il rapporto con Soleil, ma ancora più difficile sarà dimostrare qual è la sua verità. E' davvero innamorato di Soleil, come ha detto, oppure è tutta una messinscena a favore di telecamera? La cosa peggiore è che adesso nessuno gli crede più, né la Sorge, né la compagna Delia, tantomeno il pubblico. Per l'attore sembra essere arrivato il punto di non ritorno.