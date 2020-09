GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania sempre più complici: arriva il bacio

Spunta un bacio tra Elisabetta Gregoraci e Miriam Catania. Le labbra di sfiorano in modo casuale, ma la complicità tra l'ex moglie di Briatore e l'attrice è ormai evidente e sui social già parte la 'ship' (che in inglese significa il tifo affinché nasca una nuova coppia).

Il bacio

L'episodio è arrivato nella serata di ieri, mentre entrambe erano in giardino a scambiarsi confidenze. "Sei molto diversa da come immaginavo", dice Myriam ad Elisabetta con un bicchiere di vino in mano. "E come mi immaginavi, stronza?", replica la showgirl. "Io non so molto di nessuno, ma ho visto una cosa che hai scritto prima di entrare e ho capito che c'hai un cuore così", risponde Catania. Da qui l'abbraccio e i visi che - per errore o forse no - si avvicinano al punto da darsi un bacio sulle labbra.

Di certo c'è che Elisabetta e Myriam sono sempre più complici. Insieme stanno affrontando quella che per entrambe è la prima esperienza in un reality show. Ed entrambe cominciano a sentire forte la mancanza della famiglia. Gregoraci, come è noto, è single dopo la fine del lungo matrimonio con Flavio Briatore ma prova nostalgia nei confronti del figlio Nathan. Myriam invece è fidanzato con Quentin Kammermann, che tre anni fa le ha dato il primo figlio Jacques. Nel suo passato una chiacchieratissima storia con Luca Argentero.