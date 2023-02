Gf Vip, scatta il bacio lesbo tra Giaele e Oriana | IL VIDEO

Dopo tantissimi flirt tra vipponi, al Gf Vip è arrivato il primo bacio lesbo tra due delle protagoniste più chiacchierate di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Una sposata con un magnate americano, l'altra contesa tra due uomini, prima Antonino Spinalbese e poi Daniele Dal Moro, Giaele De Donà e Oriana Marzoli hanno deciso di lasciarsi andare a un bacio super hot in piscina. Durante i festeggiamenti per il compleanno del papà di Luna Marì, che proprio il 1 febbraio ha compiuto 28 anni, la spagnola e la veneta hanno deciso di condividere un momento di passione abbandonandosi a carezze, abbracci e baci appassionati. Una scenetta che ha subito attirato l'attenzione su di sé e stupito sia i vipponi nella casa che i fan a casa che subito hanno commentato il video del bacio tra le due vippone.

C'è chi ha fatto riferimento all'amore libero tanto declamato da Giaele e chi, ritenga questa, una mossa ben studiata delle ragazze insieme ala produzione di Gf Vip per avere argomenti di cui parlare. Ad ogni modo, il bacio, ha attirato l'attenzione di tutti.

Come è scattato il bacio tra Oriana e Giaele

Approfittando di un momento di goliardia dopo un periodo di litigi e polemiche, tra balli e brindisi nella casa, i concorrenti del Gf Vip finiscono tutti in piscina spinti dall'idea di Andrea Maestrelli di concludere i festeggiamenti con un bel tuffo. Dopo averlo visto, infatti, tutti gli altri vipponi hanno deciso di buttarsi in piscina, comprese Giaele e Oriana che, prese dall'entusiasmo nel momento, hanno iniziato a ridere, abbracciarsi e, infine, all'insaputa di tutti, si sono anche baciate appassionatamente. Non è la prima volta per Giaele che aveva già raccontato di aver avuto, precedentemente, esperienze omosessuali e stando alla facilità con cui Oriana si è buttata tra le braccia della Veneta, sembra aver già baciato una donna anche la spagnola.