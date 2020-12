Gf Vip, il bacio in diretta di Dyane e Andrea Zenga

Dayane ha affermato che cercherà altri baci per poi vedere "come andrà". Zenga ribadisce la bellezza della modella, ma nutre dei dubbi sul carattere di Mello

Dyane e Zenga si sono baciati in diretta tv dopo che Signorini ha mostrato la clip dei baci sotto il vischio, posizionato in casa per le festività natalizie. Oltre a quello tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli un altro bacio ha creato scalpore: quello tra Dayane e Andrea Zenga. E Signorini e la produzione non potevano lasciarsi scappare l'occasione di un bacio in diretta. Nessuno dei due si è sottratto e così nato il siparietto.

Dayane, palesemente compiaciuta, ha fatto la finta imbarazzata e infatti durante la nomination, nel confessionale, ha rivelato a Signorini che "i baci ci saranno, poi vediamo come andrà" lasciando intendere che sarebbe interessata a Zenga.

Ciliegina sulla torta il commento di Antonella Elia, rivolto a Andrea: "Fatti rivoltare come un pedalino da Dayane! Lei è un amazzone".

I baci tra Dayane Mello e Andrea Zenga

"Amore, ti dico la verità, stiamo qua da tre mesi e un bacio me lo merito. Di questi baci a stampo mi sono un po' stancata, meritavo un bacio a modo. Siamo qua da tre mesi, per me il bacio a stampo non esiste", ha ironizzato Mello. Andrea Zenga ha commentato: "Come ho detto è una bellissima donna fisicamente, ma lei è molto donna per essere il mio tipo. Dice che sono un fico? Ricambio, anche lei è tanta roba. Mai dire mai".