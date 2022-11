Il bacio tra Oriana e Antonino: la reazione dei coinquilini

Un nuovo triangolo si è formato nella Casa. I protagonisti sono Oriana, Antonino e Daniele. La sudamericana è un certamente un personaggio divisivo, mentre non piace alle donne, gli uomini ne sono attratti. Ne sanno qualcosa Spinalbese e Dal Moro che contendono da giorni le attenzioni della ragazza. Tuttavia dopo un’iniziale incertezza sembrerebbe che la ragazza ha abbia fatto la sua scelta. Nell’ultimo giorno, infatti, Antonino ha baciato la influencer e questa volta non per gioco.

La reazione di Daniele

Nel corso della puntata l’ex tronista viene informato della tenera effusione tra i coinquilini ed il ragazzo non la prende affatto bene. “Per conoscere una persona ho bisogno di determinati modi di fare”, asserisce riferendosi all’esclusività che il 30enne richiede per iniziare una conoscenza. Insomma a suo dire Oriana sarebbe troppo ballerina.

Ma la venezuelana spiega che non vuole prendere in giro nessuno e ha semplicemente scherzato con entrambi i coinquilini, anche se ora sembra avere le idee sui suoi progetti. Quando infatti Alfonso Signorini le chiede chiarezza la ragazza ammette che la sua scelta ricade su Antonino: “Lo sai perché? Perché non si fa problemi e mi fa divertire”.

Il commento di Giaele

Dopo Daniele è la volta di Giaele ad essere informata sul bacio tra Oriana ed Antonino. La veneta ha infatti avuto una liasion con l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, ma se ne è poi distaccata dopo la dura lettera ricevuta dal marito. “Ammetto che non sono la ragazza più felice del mondo. Ma tanto tra noi non può esserci nulla, dunque che chiunque se lo prendi”, dice candidamente la De Donà. Signorini le domanda se siano stati più avvincenti i suoi baci con Spinalbese: “No, i loro baci erano più belli, meglio Oriana”, chiosa Giaele intenzionata a salvare il suo matrimonio.