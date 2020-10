La battutaccia di Mario Balotelli a Dayane Mello e il messaggio di "scuse" sui social

(Mario Balotelli entra nella Casa del GF Vip per salutare il fratello Enock)

Più che la visita di Mario Balotelli al fratello Enock confinato nella Casa del GF Vip durante la puntata del reality di ieri 23 ottobre 2020, a far notizia è stata la pessima battuta rivolta dal calciatore a Dayane Mello che definire squallida è poco, davvero molto poco. Dopo i vari convenevoli tra l’ospite e Alfonso Signorini che hanno preparato il pubblico di Canale 5 alla visita di Balotelli nel loft di Cinecittà, Enock Barwuah è stato chiamato prima in confessionale, poi in giardino per la sorpresa del fratello che era lì ad aspettarlo. Il dialogo tra i due si è svolto davanti agli altri inquilini che, dalla veranda, hanno assistito all’incontro fraterno.

“È come se fosse al bar con suo fratello”, ha fatto notare dallo studio Signorini per sottolineare la spontaneità di Balotelli nella chiacchierata con Enock. Una schiettezza che però è trascesa nella totale volgarità quando, a un certo punto, è stata chiamata in causa la modella con cui in passato il calciatore avrebbe avuto un flirt. Il conduttore ha chiesto a Dayane Mello se avrebbe voluto che Balotelli diventasse un nuovo concorrente del GF e, davanti alla risposta affermativa della modella, ha ribadito: “Mario, Dayane ti vorrebbe lì dentro”. Pronta la replica: “Mi vuole lì dentro poi dice ‘Basta, basta fa male'”.

Gelo. Silenzio. Imbarazzo totale per Dayane e un senso di schifo tra i telespettatori che lo hanno manifestato sui social. A ridere solo lui. E Signorini? “Hai capito Dayane???”, ha commentato subito, salvo poi chiedere di scusarsi in un secondo momento: “Purtroppo hai fatto una battuta molto, molto pesante e sgradevole a Dayane che io non avevo sentito, ma mi sento in dovere di dirlo adesso. Era una battuta fuori luogo. Molte donne si potevano sentire offese. Sarebbe bello che tu chiedessi scusa. Se chiedi scusa è per il bene di tutti”. “Alfonso io posso chiedere scusa quando vuoi però ti giuro non so quale sia la battuta”, ha replicato Balotelli, che non si è capito se abbia davvero la memoria corta o sia così avvezzo alla scurrilità del linguaggio da non comprendere la gravità delle sue parole: “Scusa Dayane se ti ho offeso in qualsiasi modo. Sai che ti voglio un bene dell'anima”, ha affermato comunque.

SIGNORINI CHE NON DICE NIENTE È ANCORA PIÙ ORRIBILE, IO NON HO PAROLE #GFVIPpic.twitter.com/h7llb6n8uM — Ⓐ ☁️ (@axxocean) October 23, 2020

Le scuse social di Balotelli dopo la battuta su Dayane Mello

Sui social, intanto, sono stati tantissimi i commenti rivolti a Mario Balotelli per un’uscita tanto penosa. Così lui è tornato sulla questione scusandosi attraverso le sue storie Instragram: “Ragazze chiedo scusa se qualcuno si è sentita offesa! Con Dayane ho una confidenza e un modo di parlare tale che potrebbe sembrare volgare ma le voglio un mondo di bene anzi! Quindi basta fare le femministe o maschilisti, chiedo scusa per chi si sente offesa ma se non conoscete i rapporti tra persone prima di giudicare informatevi. Ho 2 mamme, 3 sorelle, 1 figlia, le donne sono la mia vita, basta speculare sull'ignoto! Vi voglio bene, buona notte”.

Una dichiarazione che, scritta così, fa comprendere che forse Balotelli non ha compreso pienamente la gravità delle sue parole. E che la confidenza con una donna, per quanto forte, non giustifica un simile linguaggio. Men che meno in diretta tv.

NO MA FACCIAMOGLI I COMPLIMENTI DOPO LA MOLESTIA VERBALE FATTA AD UNA RAGAZZA. FACCIAMOLI.

FATE SCHIFO. #GFvip — What? (@scallonisii) October 23, 2020

Alfonso: “Mario dayane ha detto che ti vuole dentro”

Balotelli: “eh mi vuole dentro ma poi dice aia aia fa male”

E dopo questa battuta infelice possiamo anche chiudere #GFVIP pic.twitter.com/lAWO15bcg5 — alessia (@fiorini1999_a) October 23, 2020