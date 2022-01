Gf Vip, scoppia il canna-gate: concorrente a rischio squalifica?

Dopo l'Isola dei famosi, anche al Grande Fratello Vip scoppia il "canna-fate". Nel reality degli isolani fu Francesco Monte a finire sotto accusa da parte di Eva Henger. Ora tocca a Barù, nipote di Costantino della Gherardesca, appena da poco entrato nella Casa. Il flood influencer, discendente della nobile famiglia dei Gaetani, ha fatto discutere al suo ingresso ammettendo di aver iniziato a fumare spinelli quando aveva 14 anni. Durante la notte di Capodanno, Sophie Codegoni ha rivelato di averlo sorpreso a fumare una canna in giardino, definendola una cosa grave.

La modella avrebbe quindi rivelato tutto ad Alessandro Basciano nella sauna e la notizia sarebbe stata confermata anche da Miriana Trevisan, che ne avrebbe sentito l'odore. Anche Lulù e Jessica Selassiè se ne sarebbero rese conto.

Canna-gate al Gf Vip, social divisi

In attesa di eventuali sviluppi e di vedere se e come l'argomento sarà affrontato nella puntata in onda lunedì 3 gennaio, sui social chi segue il Gf Vip è diviso.

"Come ha fatto a portare dell’erba in Casa?", si chiede uno. Per altri quelle tra le mani di Barù erano semplicemente tabacco e cartine. "Barù ha cartine e tabacco per le sigarette, stanotte sotto lo sguardo di tutti ne ha fatta una anche per Eva. Lo stanno accusando ingiustamente e meritano un richiamo le str**ze che parlano sotto le coperte", accusa uno, mentre un altro ricorda: "L'altro giorno erano vicino al biliardo e Barù mentre si faceva la sigaretta dice 'Ogni volta sembra che mi sto preparando una canna perché mi copro' e ha continuato scherzare così con Manila".

Visto l'argomento, appunto, c'è chi ha citato Eva Henger e la sua accusa a Francesco Monte: "Il signorino dovrebbe essere squalificato perché ha portato la droga dentro la trasmissione". Barù rischia la squalifica?