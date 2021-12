Gf Vip, Barù: "Sono fluido, prendo quello che viene" (ma c'è un 'problemino')

E' già tempo di confessioni per Barù all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. Il food influencer - discendente di una famiglia nobile e nipote di Costantino della Gherardesca - si sta mostrando senza filtri ai compagni d'avventura, dimostrando grande autenticità.

Chiacchierando con Nathaly Caldonazzo, che ha sentenziato come "gli uomini stanno passando all'altra sponda", ha risposto tranchant: "Infatti io sono fluido. Prendo quello che viene". L'attrice gli chiede se è serio, considerando la lunga lista di ex fidanzate (alcune anche molto famose), e lui continua: "Mi piace l'anima delle persone". Confessa però di avere un "problema con l'uccello". "Non ti piace?" chiede ancora Nathaly e lui risponde: "No, ma il mio sì".

Le ex fidanzate di Barù

Diversi i flirt famosi di Barù. Dal primo, con la conduttrice Victoria Calbello, con cui è finita ormai otto anni fa, ovvero nel 2013, fino all'eclatante love story con Maria Carla Boscono, top model oggi 41enne (di recente pizzicata con Stefano De Martino). Al momento si dichiara single.

Noto al pubblico televisivo in qualità di volto che ha preso parte a diverse trasmisisoni culinarie e non solo, Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona, questo il vero nome (che tradisce una parentela con Costantino della Gherardesca), è famoso anche su Instagram, dove è diventato negli anni food influencer. "Buongustaio. Food and wine consultant", si definisce di professione lui, che nel passato ha avuto diverse fidanzate famose. Enologo ed esperto di cucina, dà prova delle sue passioni nel suo piccantissimo profilo social.