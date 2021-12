Chi è Barù Gaetani del Gf Vip: dal lavoro alla famiglia alla fidanzata

Chi è Barù Gaetani, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip? Noto al pubblico televisivo in qualità di volto che ha preso parte a diverse trasmisisoni culinarie e non solo, Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona, questo il vero nome (che tradisce una parentela con Costantino della Gherardesca), è famoso anche su Instagram, dove è diventato negli anni food influencer. "Buongustaio. Food and wine consultant", si definisce di professione lui, che nel passato ha avuto diverse fidanzate famose.

Carriera: età e programmi

Enologo ed esperto di cucina, passioni di cui dà prova sui social, ha studiato all'Università di San Diego e si è laureato in storia per poi specializzarsi proprio in enologia durante un viaggio in Argentina. Quindi il lavoro in alcune delle cantine più importanti d'Italia.

L'approdo in tv avviene in Rai grazie alla partecipaziona Pechino Express proprio in coppia con Costantino della Gherardesca: i due si classificano terzi. Successivamente la sua personalità si rivela vincente per diventare il nuovo giudice di Cuochi e Fiamme, il cooking show in onda su La7 con la conduzione di Simone Rugiadi.

Non è chiaro quanti anni abbia, poiché non lo ha mai dichiarato. La sua età dovrebbe aggirarsi attorno ai 43 o 44 anni.

Vita privata: famiglia e fidanzata

Come si diceva sopra, la sua famiglia è di origini nobili. E' il nipote di Costantino Della Gherardesca, con cui ha studiato in Svizzera, in collegio. Una curiosità? E' stato proprio il padre a dargli il nome di Barù, in quanto a detta sua apparterrebbe ad una "nuova specie di essere vivente".

Diversi i suoi flirt famosi. Dal primo, con la conduttrice Victoria Calbello, con cui è finita ormai otto anni fa, ovvero nel 2013, fino all'eclatante love story con Maria Carla Boscono, top model oggi 41enne (di recente pizzicata con Stefano De Martino).

Instagram

Ha un popolatissimo profilo Instagram, "barulino", in cui conta circa 37mila follower. Numeri destinati a salire nel corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Fare un giro sul suo profilo Instagram significa imbattersi in post dedicati alla sua professione ma anche in fotografie piuttosto provocanti che lasciano intendere tutta la sua passione per il sesso...

Alcune foto