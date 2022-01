Gf Vip, Barù non si trattiene più: "Pensieri erotici su Soleil"

Barù attratto da Soleil al Grande Fratello Vip. Se c'è una donna che acchiappa più sguardi di tutti all'interno della Casa di Cinecittà, questa è Soleil Sorge. Se c'è un uomo che piace a inquilini e telespettatori del reality show di Canale 5, questo è Barù Gaetani, tra gli ultimo acquisti della trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Ed oggi il secondo decide di rivelare i suoi pensieri piccanti sulla prima. Lo fa in occasione di una conversazione col coinquilino Giucas Casella.

"Solei quella che mi stuzzica di più", dice il nipote di Costantino della Gherardesca all'illusionista. Poi, continua: "Secondo me sia per un pensierino erotico ma anche per altri motivi, andrei su Soleil, probabilmente", aggiunge. Andrebbe, ma per ora non è andato. Non è chiaro dunque se abbia intenzione di confessare il suo interesse.

Le parole di Barù su Jessica

Di certo c'è che non Barù non è interessato in alcun modo a Jessica Selassiè, al contrario affascinata dal sexy cuoco toscano. Quando Lulù, sorella di Jessica ed anch'essa concorrente, liha invitato a prendere in considerazione l’idea di cenare con lei nella love boat, ha precisato: "Guarda, per lei non le consiglio di frequentarmi, non sono adatto. Solo problemi".

Parole opposte invece per Soleil. Ora bisogna solo capire se quest'ultima è pronta ad una nuova conoscenza dopo la liasion (consumata a metà, ovvero solo con un bacio) con Alex Belli, ex concorrente nonché sposo di Delia Duran. La complicità in quel caso è finita sul nascere, vista la situazione sentimentale di lui. Barù, invece, è single. Se son rose...