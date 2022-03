Alessandro Basciano dopo il Gf Vip: spunta l'incontro con la mamma di Sophie Codegoni

Da pochi giorni ha varcato la porta d'uscita del Grande Fratello Vip e tra le prime persone che ha incontrato c'è Valeria Pasciutti, mamma di Sophie Codegoni, ovvero della sua "fidanzata". La "suocera" di Basciano non ha perso tempo e ha subito condiviso sui social la serata trascorsa con il futuro genero in un noto ristorante milanese.

Non solo, la madre dell'ex tronista ha poi presto parte ad una diretta social con Amedeo Venza, Deianira Marzano e la sorella di Basciano. Diretta nella quale ha fatto una breve apparizione anche l'ex gieffino che non è ancora tornato "operativo" direttamente sui social in quanto, per obblighi contrattuali, deve attendere la puntata di questa sera, giovedì 3 marzo, giorno in cui tornerà in studio da Alfonso Signorini come ex concorrente.