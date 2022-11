Bradford Beck vuole ancora stare con Giaele De Donà? Ecco come stanno le cose

Giaele De Donà si è allontanata da Antonino dopo la dura lettera ricevuta dal marito Bradford. Nel frattempo all’hairstylist si è avvicinata Oriana mandando su tutte le furie la veneta. La ragazza vive un periodo difficile nel loft di Cinecittà, piena di dubbi ed incertezze poiché teme un allontanamento dal marito. Ora a spiegarle come stanno davvero le cose al di fuori dalla Casa del Gf Vip è arrivato il papà della ragazza.

Il papà mette in guardia Giaele

“Sai che tuo papà c’è sempre stato”, esordisce l’uomo, che è entrato nel reality per mettere in guardia la figlia da certi atteggiamenti tenuti. “Sono venuto perché ho un po’ di preoccupazione per le due debolezze, per la tua vita reale. Hai tua famiglia da costruire”, dice l’uomo alludendo al rapporto con il facoltoso Bradford Beck, infastidito dalla vicinanza nella Casa tra Giaele e Antonino.

“So che sei stata contenta di ricevere la lettera di Brad, concentrati sulla prima parte della lettera, sul rispetto. Togliti di dosso l’etichetta dell’amore libero. Modifica il tuo atteggiamento”, suggerisce alla ragazza il padre.

L’appello di Giaele al marito

Giaele chiede all’uomo di Brad: “C’è ancora? Perché non è venuto? Chiedigli di venire”, la De Donà è un turbinio di insicurezze e dubbi. “Brad è preoccupato perché ti vorrebbe avere al tuo fianco. Ma ti aspetta”, la rassicura il genitore. Anche Alfonso interviene a pungolare l’uomo sulla questione su cui tutti si interrogano “Brad vuole ancora stare con Giaele?”, domanda.

“Sicuramente non è che ha cambiato. Ci tiene molto alla sua privacy ed il rispetto del loro amore. Si è un po’ indispettito”, spiega. La socialite è preoccupata per le sorti del matrimonio e si lascia andare ad un appello in inglese all’uomo: “Ti chiedo scusa per ciò che hai visto le settimane scorse. Ti amo più di tutto, ti prego vieni qui”, tenta di far arrivare Giaele al marito.