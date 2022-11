Gf Vip, Signorini gela Sonia Bruganelli e tira in ballo Paolo Bonolis

Ieri sera, al Grande Fratello Vip, un acceso botta e risposta ha visto come protagoniste Giulia Salemi e Sonia Bruganelli. Tutto è nato dalla scelta di Salemi di vestirsi in tuta per la prima serata, un consiglio, se così può essere chiamato, che le era arrivato proprio dall'opinionista dello show.

Il primo a sottolineare il look di Salemi è stato il padrone di casa, Alfonso Signorini, che l'ha provocata chiedendole un commento sul suo abbigliamento. "Ho raccolto il consiglio di Sonia. Mi sono messa in tuta, ho realizzato il sogno di una vita. In tuta in prima serata non si era mai visto" ha chiosato Giulia. Di tutta risposta Bruganelli ha replicato con: "Devo dire che sta sicuramente più comoda. Io mi sono vestita da Giulia Salemi, tutta fasciata. Infatti, non riesco a muovermi".

A questo punto arriva lo scivolone di Sonia che raccogliendo la provocazione di Signorini, che aveva sottolineato come Giulia debba ancora acquisire l'esperienza di Bruganelli, la attacca parlando delle sue capacità: "E comunque posso dire, secondo me abbiamo visto che è bellissima così, punterei solo sul fisico per Giulia".

Alfonso Signorini e la battuta per zittire Sonia Bruganelli

Giulia Salemi è sicuramente una protetta di Signorini che l'ha voluta fortemente al Gf Vip e probabilmente per questo motivo si è sentito in dovere di intervenire in difesa dell'influencer. Per farlo ha tirato fuori una frecciata che ha colpito Sonia in un punto delicato e sul quale in molti, in passato, hanno giocato: Paolo Bonolis. "Non disperare, perché come lei puoi schiacciare un occhio a un conduttore", queste le parole di Signorini che ha ironizzato sulla condizione privilegiata di Bruganelli visto chi è suo marito.

L'opinionista non si è offesa, avendo capito il tono goliardico di Signorini, ma tra una risata e un'altra gli ha risposto così: "Sei una me**a, sei uno stro**o". La discussione si è conclusa con Salemi rassicurata da Signorini che le ha riferito di averla scelta per l'intelligenza.