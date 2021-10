Gf Vip, Sonia Bruganelli gela Adriana Volpe: "Finito qui torno al mio lavoro, tu chi lo sa"

E' ancora bagarre tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, che se all'inizio si nascondevano dietro a una sorta di quieto vivere, ora non se le mandano più a dire. Ieri sera al Gf Vip un nuovo round tra le due opinioniste, ormai rivali dichiarate.

A infiammare gli animi fino ad allora tranquilli ci ha pensato Alfonso Signorini, che ha chiesto a Sonia un commento sulle ennesime dichiarazioni rilasciate da Adriana nei giorni scorsi riguardo il selfie della discordia con Giancarlo Magalli. La moglie di Paolo Bonolis ha provato e tergiversare, ma alla fine è caduta nella 'trappola' del padrone di casa ed è sbottata: "Il fatto che lei continua a parlarne da due settimane ha reso questa foto più famosa del normale. Prima di parlare di solidarietà tra donne, pensaci. Io finito qui torno al mio lavoro, ttu chi lo sa. Non mi interessa quello che dici - ha tuonato - Hai perso credibilità ai miei occhi. Hai chiuso".

La replica di Adriana Volpe

Non è rimasta ovviamente in silenzio Adriana Volpe, seppure gelata dalle parole di Sonia: "Stai girando la frittata - ha replicato dura - Nel momento in cui una persona sostiene una tesi, giura, e poi viene sbugiardata è ovvio che i giornalisti vengono e chiedono una reazione. Ho detto quello pensavo, ma adesso abbiamo superato il limite, adesso basta. La verità viene a galla". Ma l'ultima parola è della Bruganelli "Anche qualcos'altro viene a galla".