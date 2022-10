La bugia di Nikita Pelizon per entrare al Gf Vip

Nikita Pelizon è entrata nella Casa del bugia di Nikita Pelizon per entrare al Gf Vip dichiarandosi single. Ma è davvero così? Secondo il settimanale Chi, si tratta di una bugia, l’influencer sarebbe piuttosto fidanzata. "Nikita Pelizon è entrata da single ma l'ha fatto mentendo. La concorrente del gfvip è fidanzatissima e poco prima di lasciare il telefono alla produzione ha fatto una lunghissima videochiamata con il suo fidanzato”, si legge nella rivista di gossip.

Chi è riuscito a scoprire anche qualcosa in più intorno al misterioso amore della ragazza: “Lui è un imprenditore milanese nel settore della ristorazione, che al momento ha scelto d'accordo con Nikita di rimanere nell’ombra”, aggiunge il magazine. Insomma niente strategie dietro la scelta della Pellizon e fidanzato. Sarebbe stato lui a chiedere questo particolare veto alla compagna per non attirare l’attenzione su di sé.

Lo scoop di Deianira

Chi è arrivato così a confermare lo scoop lanciato dall’esperta di gossip, Deianira Marzano, che qualche settimana fa aveva anticipato ai microfoni di The Pipol News, che Nikita non è affatto single, come sostiene.

Chiave di volta dell'indiscrezione l’ex della Pellizon, Matteo Diamante. No la concorrente del Gf Vip non è tornata con il celebre ex. Bensì Diamante ha fatto filtrare l’indiscrezione secondo la quale lui sarebbe in possesso delle prove che testimonierebbero la presenza di una relazione corrente tra l’ex volto di Pechino Express e un altro uomo.

Deianira asserì in proposito a Pipol News: “Queste prove dimostreranno che lei è fidanzata e ci sarà quindi molto presto la vendetta dell’ex”.Vendetta in diretta televisiva durante una delle prossime puntate del Gf Vip? Se l'indiscrezione è stata riportata persino dal giornale di Alfonso Signorini possiamo immaginare che la resa dei conti sia vicina.