Gf Vip, Jo Squillo con il niqab in omaggio alle donne afghane, Signorini: "Mi fai impressione"

La terza puntata del Gf Vip si è iniziata con Jo Squillo vestita in nero, con il niqab. Il gesto voleva essere un omaggio per le donne afgane, ma si è trasformato in un momento imbarazzante.

Gf Vip: Jo Squillo con il niqab

Che la cantate avesse in mente di fare questo gesto era noto, durante la settimana infatti Jo aveva affrontato la questione "velo" con Samy e ancor prima di entrare nella Casa, in un'intervista, aveva annunciato di voler indossare il niqab.

Se il primo impatto è stato molto forte, la sua realizzazione è stata alquanto discutibile.

"In un momento di gioia e leggerezza, noi donne non possiamo dimenticare le sorelle di Kabul. Dobbiamo creare atti di solidarietà nei loro confronti. Viva la libertà" ha spiegato Jo Squillo e fin qui tutto ok, poi Alfonso Signorini ha incitato la concorrente a togliersi il tutto e tornare normale: "Dai su ora puoi togliertelo, mica posso vederti tutta la sera così, mi fai impressione".

E poi Jo Squillo, cercando forse di empatizzare: "Massimo rispetto, ma non so come facciano ad indossarlo sempre. Massimo rispetto per chi indossa davvero il burqa, ma dobbiamo creare azioni di libertà, non dobbiamo soltanto parlarne".

Sui social sono stati in moltissimi a commentare negativamente il "siparietto", sottolineando come non sia andato in porto il messaggio, anzi...

"Puoi togliertelo ora"

"MI FAI ANCHE UNA CERTA IMPRESSIONE"



PRONTOOO Alfonso, le donne in Afghanistan lo portano quasi h24. #Gfvip pic.twitter.com/JtO2puKhk7 — Simona ? (@simona_bozzo) September 20, 2021

Jo Squillo: “non so come fanno ad indossarlo sempre”

Alfonso: “mica posso vederti tutta la sera così, mi fai impressione”

Siparietto onestamente imbarazzante #Gfvip pic.twitter.com/V0vgk9MKDY September 20, 2021