Piersilvio Berlusconi e il duro provvedimento contro il Gf Vip

Il Grande Fratello Vip ancora nell'occhio del ciclone. Dopo la decisione di Mediaset, ovvero Piersilvio Berlusconi, di non mandare in onda su La 5 la replica della puntata del 2 marzo del reality ecco che la suddetta è stata rimossa anche dai siti di streaming del Biscione.

La diretta del 2 marzo infatti non compare nè su Mediaset Play né sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip dove si possono vedere clip, foto, la diretta h24 dalla casa ma del programma andato in onda in prima tv giovedì sera non c'è traccia.

Stando a quanto hanno riportato voci di corridoio Berlusconi avrebbe preso la decisione di cambiare la programmazione di La 5 per le "troppe parolacce, un eccesso di volgarità e i toni accesi delle discussioni". Alfonso Signorini non ha commentato il provvedimento, ma non è detto che non lo faccia questa sera in occasione della consueta puntata del lunedì. Per Berlusconi la troppa volgarità rappresenterebbe una mancanza di rispetto nei confronti del pubblico. Non è quindi difficile capire il perché sia stato deciso di rimuoverlo anche dallo streaming: sul sito, infatti, l'ultima puntata che può essere vista è quella del 27 febbraio.

Signorini in più occasioni aveva ripreso i vipponi per i loro modi, le parole usate e anche i gesti. Proprio nel fine settimana inoltre è nata un'accesa polemica nei confronti di Donnamaria accusato di avere dei comportamenti troppo esagerati e spinti nei confronti di Antonella Fiordelisi.