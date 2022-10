Gf Vip, Carmen Russo cade rovinosamente a terra: il video è virale

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip ha regalato non pochi momenti interessanti, di cui sicuramente si continuerà a parlare nel corso di questa settimana. Oltre allo scontro tra Alfonso Signorini e Sara Manfuso di particolare rilievo, almeno sui social, è stata la caduta di Carmen Russo.

Il video di Russo ha fatto il giro di tutti i social, da Twitter a Instagram, con grandissima grazia in realtà l'ex gieffina si è rialzata, ma come ogni scivolone o caduta - basta che non ci sia un evidente dolore fisico - ha suscitato non poca ilarità.

Signorini aveva chiamato Carmen al centro dello studio, dopo essersi alzata si incammina verso Alfonso ma non tiene conto dello scalino e così rotola letteralmente a terra. Purtroppo indossava un vestito e così la telecamera ha inquadrato anche il suo intimo. E proprio quel vestito ha avuto un'importante ruolo nella caduta.

Per fortuna non si è fatta male, ma si è guadagnata un posto tra i momenti cult di questa edizione. Alfonso non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione di scherzare sull'accaduto e infatti le dice: "Mi hanno detto che si è visto tutto il sedere", ma prontamente Russo ha replicato: "Non è vero e poi ho l'intimo uguale al vestito, quindi non si è visto nulla" (e infatti aveva ragione).