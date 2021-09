La storia d’amore tra Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. La ballerina e attrice, nata a Genova 61 anni fa, ha conosciuto l’uomo che sarebbe diventato il compagno di tutta la vita nel 1982, a teatro. Lui, collega e coreografo napoletano, era in quel corpo di ballo: “Non ci siamo fidanzati subito, ma abbiamo iniziato a frequentarci allora”, ha ricordato Carmen alle compagne che con lei stanno condividendo la Casa del GF Vip: “Poi ci siamo fidanzati e sposati anni dopo”. Una solida unione la loro, sul piano sentimentale, ma anche artistico, coronata nel 1987 con il matrimonio.

Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi genitori

Per molti anni Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno desiderato un figlio, sogno coronato nel 2013 con l’arrivo di Maria, nata grazie alla fecondazione assistita. La figlia ha contribuito a cementare l’amore per la coppia che nel 2015, ha voluto sposarsi di nuovo per ribadire le promesse reciproche. “Maria è come se nella sua testa sapesse tutto, come se sapesse la sofferenze che abbiamo avuto quando non arrivava”, ha confidato di recente Carmen in un’intervista a Oggi è un altro giorno: “Lei ti riempie di gioia, è solare, è divertente, è grande: spero di trasmetterle tutti i valori e tutte le armi per affrontare il mondo”. Tornando poi sul tema della grande sofferenza per non essere diventata mamma prima: “Ci ha riempito la vita, il vero senso della vita sono i figli. Io non ho avuto problemi di gravidanza né di crescita della bambina, non accuso nulla, ma non devo essere un esempio: i figli fateli presto!”.

(Nel video, Carmen Russo parla della sua storia d'amore con Enzo Paolo Turchi al GF Vip)