Carmen Russo annuncia l'addio al GF Vip: "Per me basta così"

Anche questa edizione del GF Vip è destinata a durare ben oltre l'iniziale data di conclusione fissata per lunedì 13 dicembre. Proprio come accaduto nella precedente, il reality condotto da Alfonso Signorini proseguirà fino a metà marzo, contando così una durata di sei mesi che non per tutti i concorrenti potrebbe essere considerata una buona notizia. Al momento gli inquilini della Casa più spiata d'Italia non sono ancora stati informati della decisione, ma il sospetto del prolungamento aleggia tra le stanze e induce qualcuno ad esprimere le sue perplessità sulla permanenza. Tra loro c'è Carmen Russo che, dopo la diretta di ieri, lunedì 29 novembre, ha chiaramente espresso l'intenzione di lasciare il programma prima di Natale per trascorrere le Feste con il marito Enzo Paolo Turchi e la figlia Maria.

Carmen Russo lascia il GF Vip: l'annuncio

"Il discorso dell'allungamento probabilmente lo annunceranno presto. Per me basta così, sono quasi sicura. Non posso lasciare lui e la bambina da soli ancora" ha confidato Carmen nella notte, durante una conversazione in veranda, spiegando che una lontananza di tre mesi dalla sua famiglia è un tempo già di per sé sufficiente: "Voglio fare il Natale con loro due. Noi non abbiamo nessun altro siamo noi".

Carmen Russo ha poi confidato di aver perso l'entusiasmo delle dinamiche iniziali e di sentirsi stanca di proseguire, sensazione condivisa anche da Manila Nazzaro ("Sono stanca anche io, che non ci sia la stessa voglia credo sia capibile" ha ammesso la ex Miss Italia) e da Francesca Cipriani, pronta a chiedere conferme sull'effettivo prolungamento: "Domani mattina voglio andare in confessionale a cercare di sapere qualcosa. Devono dirmi una data in cui finirà".