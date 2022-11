GF Vip, Carolina contro gli autori: "Me ne vado, rinuncio ai soldi che mi fanno comodo per la gravidanza"

L'esperienza al Grande Fratello Vip di Carolina Marconi potrebbe non continuare ancora a lungo. La concorrente aveva già manifestato l'intenzione di andare via dalla casa nella puntata del 31 ottobre scorso, quando ha discusso con Alfonso Signorini per i video che indugiavano sui litigi e le incomprensioni con le compagne. Secondo lei, l'intento della redazione del programma sarebbe quello di screditarla agli occhi del pubblico, questione che è tornata ad essere tema di conversazione con Nikita nelle scorse ore.

Carolina contro gli autori del Grande Fratello Vip

Carolina ha nuovamente affrontato il tema del suo ritiro, certa che gli autori del Grande Fratello Vip stiano remando contro di lei. "Io non me la sento più. Loro mi volevano aizzare, io ho detto che piuttosto rinuncio ai soldi che mi fanno tanto comodo per la mia gravidanza, rinuncio alla permanenza e me ne vado. Stavo per farlo. Sembra che gli autori stessi non mi vogliano", ha detto la concorrente, facendo così riferimento al desiderio di maternità che, dopo le cure per il tumore, non è facilmente realizzabile. Nikita ha quindi tentato di convincerla a cambiare idea, ma quando Carolina ha ripreso a parlare per spiegare meglio le sue ragioni, la regia ha tolto l'audio impedendo di sentire la sua voce. Circostanza non nuova questa, considerando che l'improvviso abbassamento del microfono si era già verificato quando la stessa concorrente aveva parlato di Marco Bellavia, come mostrano i video seguenti postati dagli utenti.

Va ricordato che Carolina Marconi potrebbe comunque lasciare davvero il Grande Fratello Vip nella prossima puntata, considerato che è in sfida al televoto con Pamela Prati, Patrizia Rossetti e George Ciupilan.