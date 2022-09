Chi è Carolina Marconi del Gf Vip: la battaglia contro il tumore e il grande amore con Marco Tulli

Carolina Marconi torna al Grande Fratello. Il programma nel 2004 la fece conoscere al grande pubblico anche se aveva già partecipato a numerose trasmissioni fu proprio il reality a regalarle la notorietà nazionale. Negli ultimi anni ha raccontato sui social, e ha scritto poi un libro, la sua battaglia contro il cancro. Dagli esami alla chemio, dalla perdita dei capelli alla fortuna di avere al suo fianco persone che la amano. Scopriamo qualcosa in più sulla prossima concorrente del Grande Fratello Vip.

Carolina Marconi chi è: l'età, la famiglia, la carriera

Carolina Marconi è nata a Caracas, il 14 aprile 1978, ma è cresciuta in Italia. Si è diplomata al liceo linguistico di Colleferro, in provincia di Roma. Da sempre appassionata di tv, inizia la sua carriera nel 1997 come valletta di Beato tra le donne. La carriera nel mondo televisivo continua con programmi come I cervelloni e Stasera pago io e alterna il ruolo da showgirl a quello di conduttrice. La vera celebrità nazionale arriva nel 2004 quando partecipa al Grande Fratello, durante quell'edizione sarà una delle concorrenti più amate. Il reality le porta anche l'amore, infatti inizia una relazione con disc jockey Tommy Vee che però non durerà molto.

Si mette alla prova come attrice recitando in Un posto al sole d’estate, Baciati dall’amore e nella commedia del 2015 Matrimonio al Sud. Marconi però è anche una grande appassionata di moda e nel 2013 ha iniziato a disegnare scarpe e a lanciare le sue linee fashion: ha anche un negozio a Roma ed quindi un'imprenditrice. Il suo ritorno al Grande Fratello segna una svolta nella sua vita dopo aver scoperto nel 2021 che aveva un tumore al seno.

Il tumore al seno e il desiderio di diventare mamma

Nel giorno del compleanno della sua mamma, nel 2021, Carolina ha scoperto di avere un tumore al seno. Dopo mesi di chemioterapia e controlli serrati oggi può affermare di stare bene. Infatti proprio domenica 18 settembre ha voluto condividere con i suoi follower, il giorno prima dell'inizio del Gf Vip, che l'ultimo controllo - con annessa tac, esami e mammografia - è andato benissimo.

Sempre tramite Instagram Marconi ha voluto raccontare i mesi di cure, le preoccupazioni, le ansie, il non riconoscersi allo specchio. Una testimonianza che è servita molto anche ad altre donne e che l'ha portata a voler scrivere un libro dal titolo "Sempre con il sorriso".

Durante un'intervista a Verissimo ha dichiarato: "Il cancro non dipende da nessuno ma conta lo spirito con cui lo si affronta: se lo fai in modo positivo riesci a superare tutto. Questa cosa mi ha uccisa, ho toccato il fondo, ma ora sono risalita più forte di prima. La vita me la voglio godere tutta. Ora devo fare una cura ormonale che dura cinque anni, ma grazie a degli studi sperimentali avrò la possibilità di provare a rimanere incinta fra due anni e non vedo l’ora. Aspetto con ansia questa cosa".

Lo scorso novembre (2021) ha concluso il ciclo di chemio e quindi quest'estate si è potuta godere una vera estate in compagnia delle persone che ama e con uno spirito diverso. L'unica grande sofferenza è che al momento le possibilità di rimanere incinta, suo grande desiderio, non sono molte. Si sta sottoponendo ad una cura ormonale e al settimanale Chi aveva dichiarato di aver congelato un ovulo. E la famiglia lei la vorrebbe costruire con il suo grande amore, Alessandro Tulli.

Carolina Marconi: l'amore con Alessandro Tulli

Insieme dal 2014, il loro è un amore dolcissimo. Lui è un ex calciatore, ha giocato per il Lecce e il Piacenza, è nato a Roma l'8 Aprile del 1982. I due non sono sposati, ma nei loro progetti c'è un futuro insieme. Il periodo della malattia li ha uniti molto e ha fatto capire ancora di più a entrambi quanto il loro amore sia forte. Sui loro social ci sono molte foto insieme, ma tra i contenuti recenti più toccanti c'è un video che li mostra mentre sono abbracciati stretti stretti e cantano Un'estate italiana di Edoardo Bennato e Gianna Nannini.

Carolina Marconi su Instagram