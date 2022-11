Carolina Marconi, la rabbia dopo il GF Vip: il duro sfogo con un video social

Per Carolina Marconi l'esperienza del Grande Fratello Vip si è conclusa nella puntata in onda giovedì 3 novembre 2022, ma gli strascichi di quell'avventura continuano tutt'ora. E non sono tra i più piacevoli. Nelle scorse ore, infatti, la ex concorrente ha reso noto agli utenti un episodio avvenuto nella casa del reality dopo la sua eliminazione, quando Giaele l'ha nominata in riferimento a un oggetto che lei le aveva donato durante la sua permanenza e di cui ha detto di temerne la sfortuna. "Me lo ha regalato Carolina con la mia iniziale, non vorrei ci avesse fatto una macumba... Lo rompo e lo butto, non si sa mai che porta sfiga", si sente dire dalla ragazza nel video postato con la didascalia.

A corredo delle immagini, l'amarezza di Carolina rispetto all'accaduto: "Avevo regalato a Giaele un cuoricino per il suo compleanno dentro la casa fatto con la farina e bicarbonato con la sua iniziale. Una volta seccato l’ho colorato con lo smalto blu.. Se poi nn siamo più amiche per altri motivi non è carino dire che il mio oggetto porta sfiga e che le ho fatto la macumba... Senza parole" ha scritto la ex concorrente. Il riferimento è ai rapporti tesi con la ex coinquilina con cui aveva litigato non approvando il suo modo di concepire il suo matrimonio e l'amore in generale: "Si vede che le piace Antonino, sotto le coperte è lei che lo cerca, io vedo che lei va oltre!" aveva detto di lei, "Vedo una una ragazza che ha 23 anni e non vuole rinunciare all’uomo miliardario però se la vuole fare questa storia d'amore qui dentro".

La fine di quella che pareva essere un'amicizia ha quindi lasciato un certo rancore in Giaele che però non giustifica le parole riservate a Carolina anche secondo molti utenti: "Hanno squalificato Elenoire! Come minimo devono squalificare anche lei per questa cosa" scrive qualcuno che ricorda l'episodio di Ferruzzi che aveva considerato "porta sfiga" Nikita.