Gf Vip, Carolina Marconi su Bellavia: "Patetico", sommersa dalle offese e il compagno la difende

Marco Bellavia è uscito dal Grande Fratello Vip, ma il soggiorno nella casa, anche se breve, ha suscitato non poche reazioni. La sua richiesta d'aiuto è stata gestita in malo modo dagli altri concorrenti e il risultato è stato il suo abbandono, più o meno volontario, del programma. Tra le persone finite nell'occhio del ciclone per le dichiarazioni fatte su di lui anche Carolina Marconi che lo ha definito "patetico". Questo appellativo non è piaciuto ai telespettatori che hanno iniziato a insorgere sui social.

Marconi ha scritto un libro in cui parla delle cure e del suo percorso durante la chemio e i trattamenti per il tumore al seno e proprio per il suo trascorso nessuno si aspettava tali esternazioni da parte sua. Carolina però, secondo il suo fidanzato Alessandro Tulli, sarebbe stata fraintesa e le sue parole completamente travisate.

Su Instagram Tulli si è lasciato andare ad un lungo sfogo anche perché qualcuno, in particolare i famosi leoni da tastiera chiamati anche haters, hanno scritto sui social augurando a Carolina che le torni il tumore ma che questa volta dovrebbe essere "letale".

“Tutto questo per aver usato la parola “patetico” che estrapolata e buttata a casaccio in un contesto social, insieme ad altre parole - ha dichiarato Tulli - Chi ha ascoltato per intero tutta la conversazione sa che lei cercava solo di esortarlo a reagire, sottolineando il fatto che lui è una persona fortunata perché ha un figlio che lo ama. Cercava di spronarlo a vivere questa esperienza con leggerezza".

"Sento parlare tanto di bullismo ma questo è inaccettabile. Gettare alla gogna mediatica una persona che ha sempre avuto un bellissimo rapporto con Marco. Carolina ha un cuore troppo grande ed è sempre stata dalla parte dei più deboli. A tutto c’è un limite!" ha scritto ancora.