Carolina Marconi, il messaggio scritto nell'armadio (poi cancellato): "Mio marito condannato a 20 mesi"

Anche Carolina Marconi cominci a raccontare un po' del suo privato al Grande Fratello Vip. Proprio in queste ore, infatti, la showgirl ha confidato un doloroso retroscena del suo passato alla coinquilina Sara Manfuso. Oggetto della confessione, è la condanna all'ex marito a "venti mesi di carcere per violenza domestica". Qualcosa che Carolina ha comunicato a Sara in un modo un po' strano, ovvero trascrivendo la frase all'interno dell'armadio, per poi cancellarla.



A raccontare l'episodio è stata la stessa Sara. "Sapendo che me ne vado da qui lei ha fatto una cosa strana - ha raccontato in queste ore - Carolina mi ha detto di andare con lei in camera. Io pensavo mi volesse dare una sua cosa. E ho sbagliato. Ha aperto il suo armadio, ha preso un pennarello e ha scritto una cosa sulla parete per poi cancellarla. Quindi se tu vai a vedere trovi la scritta cancellata, ancora forse leggibile. E il testo è questo: “A mio marito hanno dato il carcere venti mesi per violenza domestica”. L’ha cancellato, le sono andata vicino".

Perché Carolina ha detto tutto a Sara

C'è un motivo, se Carolina ha scelto proprio Sara come destinataria del suo messaggio. Com'è noto infatti la 38enne, moglie dell'ex deputato Pd Andrea Romano, ha avuto una vita privata e professionale segnate dal tema della violenza di genere. A 17 anni è, stata, in prima persona, vittima di violenza da parte di un uomo. Ed anni dopo è diventata presidentessa dell’associazione #Iocosì, che si presenta come "operazione culturale che mette al centro il valore della diversità e di una società che sia in grado di accoglierla e valorizzarla".

Da sottolineare è il fatto che Carolina, nelle sue confidenze, non si riferiva certo all'attuale compagno Alessandro Tulli, bensì all'ex. Quei pochi mesi di matrimonio, nel 2009, con l'imprenditore Salvatore De Lorenzis, furono una pagina delicata per la vita di Carolina, che subito dopo il divorzio denunciò il marito per maltrattamenti e appropriazione indebita.