Carolina Marconi sbotta contro il Gf e Signorini: "Me ne vado stasera, basta trattarmi così"

Carolina Marconi è andata su tutte le furie questa sera al Gf Vip. La gieffina, già concorrente della casa in passato, si è risentita particolarmente dopo un filmato montato dalla redazione dove veniva mostrato che quasi tutte le altre donne della casa la considerano ipocrita e falsa. Il video in questione, infatti, ha scatenato un polverone nella casa riaccendendo vecchi litigi e dissapori tra Carolina, Giaele, Elenoire, Pamela e Patrizia. Tra le vippone, infatti, è nato un acceso botta e risposta e sono volate anche diverse parole grosse e urla ma, alla fine, la Marconi se l'è presa particolarmente con la redazione del Grande Fratello Vip e anche Alfonso Signorini minacciando di andarsene stasera stessa dalla casa.

"Tu dici di volermi bene? Tu sai perché sono qui, tu dici di conoscermi - ha detto Carolina a Signorini con un tono molto determinato - Sono al Gf per dimostrare che una donna dopo il tumore può tornare a vivere, quanto me ne può fregare di litigare per queste cose? Una cosa che non sopporto è la falsità se io faccio qualcosa lo faccio con il cuore e me ne posso benissimo andare stasera dal Gf, vado via", sono state le parole di Carolina che ha anche accusato il Gf e Alfonso di montare dei video manipolando un po' gli eventi per fare baruffa invece che discorsi seri.

A queste parole e, soprattutto all'ascolto del tono con cui sono state pronunciate da Carolina Alfonso non ci è stato e l'ha subito rimessa al suo posto:"Abbiamo già parlato del tumore e probabilmente ne parleremo ancora ma tu sei in questa casa e per forza di cose avvengono dinamiche tra voi". La questione, poi, si è conclusa lì ma Carolina ha messo il muso e continuato a dire di voler lasciare il programma. Cosa accadrà?