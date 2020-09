Il cast completo del Grande Fratello Vip 2020 svelato in anticipo: il clamoroso spoiler

Un retroscena bomba rischia di rovinare la sorpresa ad Alfonso Signorini e alla squadra del Grande Fratello Vip. E' di ieri la diffusione in anteprima di alcune immagini attribuite al settimanale 'Di Più' (non ancora uscito) da parte del sito Reality House con immortalato il presunto cast completo del reality show in partenza a metà settembre (la data precisa non è stata ancora comunicata). Nomi che hanno fatto presto il giro della rete e che rispettano, seppur parzialmente, l'intenzione del conduttore di avere concorrenti ''ancora più famosi dello scorso anno". Accanto a volti noti come Fausto Leali, infatti, troviamo anche personalità meno conosciute al grande pubblico come Francesca Pepe.

Attori, cantanti ma anche webstar sarebbero pronti ad entrare nella casa più spiata d'Italia. E ricordiamo che - a quanto appreso da Adnkronos nelle scorse settimane - i concorrenti, prima di varcare la Porta Rossa, dovranno fare un periodo di quarantena obbligatoria per evitare ogni rischio di contagio da coronavirus.

Il (presunto) cast completo del Grande Fratello Vip

Tra le donne troviamo Elisabetta Gregoraci, showgirl di recente al centro delle cronache in quanto ex moglie di Flavio Briatore, a sua volta nel mirino dell'attenzione mediatica perché tra i (tanti) vip risultati positivi al covid; Flavia Vento, showgirl; Francesca Pepe, modella e influencer; Stefania Orlando, conduttrice; Adua Del Vesco, attrice nota per la relazione (finita un anno e mezzo fa) con Gabriel Garko; Patrizia De Blanck, contessa e prezzemolina della tv; Matilde Brandi, ballerina; Dayane Mello, ex naufraga del'Isola dei Famosi; Myriam Catania, attrice e storica ex compagna di Luca Argentero; Maria Teresa Ruta, conduttrice, che sarebbe pronta a partecipare in coppia con la figlia Guenda Goria.

Spazio poi agli uomini. Francesco Oppini, attore; Tommaso Zorzi, webstar da 800mila follower e punto di riferimento della comunità LGBT; Paolo Brosio, giornalista chiacchieratissimo per la sua conversione alla religione dopo un periodo di eccessi; Fausto Leali, cantante; Pierpaolo Pretelli, ex velino di Striscia La Notizia; Enock Barwuah, fratello del più noto calciatore Mario Balotelli; Massimiliano Morra, attore famoso per la partecipazione a diverse fiction Mediaset; Andrea Zelletta, ex tronista; Fulvio Abbate, giornalista.

In basso, le immagini di Di Più spoilerate da sito Reality House