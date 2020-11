Gf Vip, la sorpresa della tata di Zorzi: "Amore non mollare"

Ceci, la tata di Tommaso Zorzi, ha chiamato in diretta la casa del Gf per parlare con il suo "amore"

Ceci, la tata della famiglia Zorzi, si prende cura di Tommaso da 21 anni. E' una persona molto importante per lui ed entrambi si vogliono molto bene.

La tata, prima di chiamare in diretta, aveva preparato un video con alcuni best off dei loro momenti. Nel filmato si vede Tommaso che si fa imboccare a letto e che si fa vestire, le risate non sono mancate e per qualche secondo hanno fatto scordare la rivelazione shock del Gf. Ceci poi ha chiamato in diretta e Zorzi ha ritrovato la serenità. I due si sono scambiati informazioni sulla famiglia di Zorzi.

"Tommaso è come lo vedete nella casa, è speciale" così Ceci ha descritto Zorzi. "Mi ha fatta morire! Ero arrivata in Italia da poco e non sapevo parlare bene, lui mi correggeva tutti i congiuntivi" ha ricordato la tata.

Zorzi terminata la chiamata sembrava pronto ad affrontare altri due mesi nella casa del Gf. Sarà bastata la chiamata di Ceci per convincere l'influencer a non abbandonare il programma?