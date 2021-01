Gf Vip, Cecilia spiffera tutto sull'ex di Pretelli: "Il colpo di fulmine, il figlio, poi lei se n'è andata"

La showgirl, che conosce molto bene Ariadna Romero, tranquillizza Giulia Salemi: "Tra loro non può rinascere nulla, non c'è più passione"

Tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli c'è sempre più feeling. I due piccioncini della Casa sono inseparabili e trascorrono le giornate tra baci, coccole e momenti di passione, ma mentre lui è lanciatissimo e si vive questa storia senza freni, lei prova ad andarci coi piedi di piombo, visto anche la cocente delusione incassata durante la sua precedente esperienza nel reality con Francesco Monte, che le ha dato il benservito qualche mese dopo.

Cecilia Capriotti: "Tra Ariadna e Pierpaolo non c'è più passione"

Giulia ha paura di restare ferita, soprattutto perché Pierpaolo ha una storia importante alle spalle, dalla quale è nato il figlio Leonardo. A tranquillizzarla ci pensa Cecilia Capriotti. L'attrice conosce molto bene Ariadna Romero, ex di Petrelli e mamma del bambino, e ne parla senza filtri, spifferando anche dettagli privati: "La conosco benissimo, abbiamo fatto un viaggio insieme. Tra loro è finita definitivamente e non può rinascere nulla. Non c'è più passione, attrazione, zero. Io la conoscevo che era già sposata con un giocatore di basket, poi si è lasciata, ha conosciuto lui ed è stato un colpo di fulmine. I colpi di fulmine però al 90% vanno a sciogliersi". E così è capitato a loro, continua Cecilia: "È stato un colpo di fulmine per entrambi. Hanno fatto questo bambino che erano giovanissimi, non si sono trovati e lei è ripartita a Cuba con i genitori. Lei era a Roma per lavoro. Poteva restare qui e gli dava la possibilità di vedere il bambino, invece è come scappata".

Quello è stato un momento difficile per Pierpaolo, che si è ritrovato improvvisamente lontano dal figlio, ma adesso tra loro i rapporti sono distesi e hanno trovato il loro equilibrio. "Adesso sono in buona, all'inizio meno, quando lei si è portata via il bambino" insiste l'informatissima Cecilia.

Giulia Salemi su Ariadna Romero: "La conosco da anni"

Anche Giulia conosce Ariadna Romero e la stima molto: "Lei è stupenda, la conosco anche io - racconta a Cecilia e Stefania - Infatti mi fa strano tutto questo. La conosco da anni. Con me è sempre dolcissima e carinissima. Pierpaolo invece lo avevo visto solo una volta, 7 anni fa, a una cena. Mai più rivisto e me lo ritrovo qua". A scrivere il lieto fine della chiacchierata è Cecilia: "Comunque sei fortunata perché non ha una ex stro*** che potrebbe rompere le palle. Lei potrebbe benissimo essere tua amica, essere felice per voi. Non so se ha un'altra storia, magari ce l'ha".