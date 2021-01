La frase sul razzismo di Cecilia Capriotti che fa infuriare Balotelli

Una frase di troppo pronunciata da Cecilia Capriotti ha mandato su tutte le furie Enock Balotelli. Concorrente del Grande Fratello Vip, la showgirl si è lasciata andare ad una considerazione sul razzismo "che in Italia non esisterebbe più", trovando presto il disappunto del fratello del calciatore Mario, anch'esso ex inquilino del loft di Cinecittà.

Queste le parole di Cecilia pronunciate in queste ore nella Casa: "In Italia - ha detto in un momento di chiacchiere con gli altri - il razzismo non esiste più, lo è stato dimostrato anche qui )al Grande Fratello Vip, ndr) Enock è stato trattato da Dio… Quello è l’importante".

Di seguito invece la replica a tono di Enock, arrivata attraverso le Instagram Stories