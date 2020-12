Cecilia Capriotti racconta l'intimità "come una giostra" col compagno ed infiamma il Gf Vip

Cecilia Capriotti senza filtri al Grande Fratello Vip. Durante un momento di chiacchiera insieme ai coinquilini Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, la showgirl ha ben pensato di raccontare l'intimità insieme al compagno Gianluca Mobilia, infiammando l'atmosfera in Casa.

Cecilia Capriotti e il sesso "come una giostra" insieme al compagno

Tutto è nato perché Stefania ha fatto notare come Cecilia ama girare per l'appartamento vestita solamente di una sottoveste nera e occhiali da sole. Lei ha spiegato che quello è il suo tipico outfit casalingo: "Amore - ha esordito - Ma io a casa mia vesto uguale: ce le ho di tutti i colori". Quindi è scesa nel dettaglio, spiegando che le sue mise sono un indizio della forte passionalità che la lega alla sua dolce metà. "Ti vesti così, poi ti metti tutto il profumo, ti infili nel letto e fai l'amore. Mio marito è siciliano, è un uomo passionale, mi ritrovo in giù, in su, mi sembra di essere su suna giostra. Questa è la sensazione".

Chi è Gianluca Mobilia, compagno di Cecilia Capriotti

Ma chi è il fortunato? Dal 2016 Cecilia è legata sentimentalmente a Gianluca Mobilia, appunto, di professione imprenditore. Ex studente dell' Università Cattolica del Sacro Cuore, poco o nulla è dato sapere di lui, dal momento che è estraneo al mondo dello spettacolo: è presidente della 'My Eventsi, un'agenzia di comunicazione ed organizzazione di eventi per brand molto conosciuti. Insieme, tre anni fa, hanno avuto la loro bambina, Maria Isabelle.

Le vecchie confessioni bollenti di Cecilia

Non è la prima volta che Capriotti si lascia andare a confessioni bollenti. Già in passato infatti, quando era naufraga all'Isola dei Famosi 2018, aveva raccontato di essere una donna passionale. "Ho mangiato la cioccolata e fatto l'amore con il mio fidanzato - confidò spiegando le sue fantasie - Ma sai che ho fatto per stupirlo? L'ho picchiato! Gli ho dato due schiaffi, magari si eccita, ho detto!". Qualche tempo dopo, poi, confessò di apprezzare Matteo Salvini, leader della Lega. "Su un’isola deserta? Ci andrei con Matteo Salvini. Non solo perché è carismatico e diretto, ma in quanto lo considero un uomo di parola, affidabile".