"Nella casa del GF Vip c'è chi ha il cellulare, chiedete a Signorini": il video della clamorosa rivelazione

Il Grande Fratello Vip resta al centro delle cronache di queste ore. Dopo i severi provvedimenti presi da Mediaset in seguito all'ultima puntata e dopo i discussi gesti di Edoardo Donnamaria rivolti ad Antonella Fiordelisi, adesso l'ultima vicenda che riporta in vetta alle discussioni social il reality di Canale 5 è la presunta presenza di telefoni cellulari all'interno del loft di Cinecittà.

Com'è noto, da sempre il regolamento del programma fa espresso divieto ai concorrenti di comunicare con l'esterno durante il periodo di permanenza nella casa. Ma secondo Dana Saber, ex concorrente di origini marocchine che già non aveva risparmiato pesanti accuse agli autori, ci sarebbero dei vip a cui è concesso l'utilizzo del cellulare. "Chi ha il cellulare? Non lo sapete? Chi ha la suite soprattutto… Ci sono persone che hanno la suite" ha affermato la donna in una diretta social: "Ragazzi, non lo so… A sto punto chiedete ad Alfonso di mandarvi il numero di qualcuno, magari potete chiamare i vostri preferiti da casa". A detta di Dana Saber, dunque, Patrizia Rossetti, Wilma Goich e Antonino Spinalbese avrebbero avuto la possibilità di utilizzare un cellulare fino alla loro permanenza al Grande Fratello Vip. Ora a godere di questo privilegio, sempre secondo Dana, sarebbe Milena Miconi, che è ancora in gioco.

Questa non è la prima volta che emerge il sospetto di un telefonino in casa: già qualche tempo fa si era parlato della presenza di un dispositivo mobile al GF Vip 7 dopo che Nicole Murgia aveva fatto delle allusioni a un telefono e ai social network consultati per leggere vari commenti. E pure Luca Onestini sarebbe stato sorpreso mentre usava un cellulare, nascosto quando si era accorto di essere stato inquadrato. Nessuna conferma è mai arrivata sul tema e anche stavolta si parla di indiscrezioni prive di ufficialità.