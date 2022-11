"Lei vuole tromba*e": gli autori del Grande Fratello Vip intervengono contro Charlie. Il video

I commenti volgari e le frasi pesanti che Charlie Gnocchi ha sussurrato all'orecchio di Antonino Spinalbese riferendosi a Oriana Marzoli, sono finiti al centro delle ultime discussioni social inerenti il Grande Fratello Vip. Le esternazioni decisamente spinte sono state pronunciate con la convinzione di non essere amplificate dai microfoni, ma così non è stato, con il risultato che gli autori del reality sono dovuti intervenire per chiedere al concorrente di smetterla.

Nei video postati dai telespettatori che hanno assistito in diretta alla conversazione si vede il comico alle spalle dell'hairstylist che con Oriana ha avuto un flirt poi concluso. "Vuole trom*are, ha la fi*a bagnata" sono solo alcune delle frasi pronunciate tra le risate di Antonino, interrotte solo dalla voce fuori campo. "Ma mica si sente tutto quello che dico? Il microfono prende tutte ste robe? Dai no col ca… stavo dicendo una cosa sconcia..." ha detto allora Charlie verso cui in molti chiedono provvedimenti se non proprio la squalifica.

Charlie: “Oriana si vuole fare una trombata…ha la figa bagnata…sempre sempre” “che voto dai?”

Antonino: “nove”



? Espulsione immediata di questo porcone

Fate girare ?#gfvip #donnalisi #nikiters pic.twitter.com/S6WUUb0sps — Veritas (@Veritas55543576) November 27, 2022

Charlie fa proprio schifo nei confronti di oriana e antonino che ride, due viscidi.

La regia ha dovuto anche intervenire che schifo Charlie. #GFvip — simona (@simona86293273) November 26, 2022

Charlie “ Oriana è bollita , Oriana ha la figa bagnata vuole farsi una di quelle trombate “

E Spinacino che se la ride . CHE SCHIFOOOO ? #Gfvip #incorvassi #nikiters pic.twitter.com/aZflMjJxCy — Spinacino ossessionato (@gicarestik2) November 26, 2022

Antonino si allontana da Oriana

Intanto i rapporti tra Oriana e Antonino sembrano conclusi. Al lui non è piaciuto il paragone usato dall'influencer venezuelana parlando della figlia di lui: "Comunque, ti capisco, anche a me manca tantissimo il mio cane", ha detto. Resasi conto della gaffe, si è scusata e si è giustificata dicendo che stava provando a tirarlo su di morale perché non voleva che facesse la fine di Luca Salatino che sta soffrendo molto la mancanza della fidanzata.

Spinalbese, però, è rimasto sulle sue: "Non è la persona che cerco, l'ho capito. Io non mi sbilancio con nessuno e con lei mi ero sbilanciato, adesso me ne pento. E io do peso alle parole, ripeto che me ne sono pentito. Io con che coraggio esco con una donna così? Non è quella che fa per me a questo punto" ha confidanto a Wilma e Patrizia.