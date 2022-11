GF Vip, Charlie (ancora) nella bufera per le nuove battute su Oriana: il video

Charlie Gnocchi è finito di nuovo nel mirino degli utenti che si sono trovati ad assistere ad una conversazione con i compagni della casa del Grande Fratello Vip. Dopo le sue ultime uscite riprese dagli autori che sono intervenuti per chiedergli di smetterla, il concorrente si è lasciato andare in nuovi commenti spinti su Oriana Marzoli, criticati da quanti sono certi che stia esagerando e chiedono provvedimenti contro di lui.

Mentre era in giardino con Antonella Fiordelisi, Luca Salatino e Edoardo Donnamaria, parlando della venezuelana Charlie ha affermato che Oriana potrebbe risvegliargli certi stimoli. "Ma posso mettermi sotto il letto con lei o no?Lei mi fa sentire giovane, mi fa ritrovare la serenità, la virilità..." ha detto ironico. E ancora: "“Lui? No, non mi si alza più. E infatti voglio vedere se con Oriana succede qualcosa. Ho provato da solo ma non succede nulla, magari Oriana mi dà una mano" ha aggiunto alludendo alla sfera intima per poi cercare di cambiare argomento per la presenza di Antonella che, intanto, ha riso della "battuta".

Una scena che non è piaciuta a telespettatori che sui social stanno sottolineando il nuovo episodio chiedendo al Grande Fratello se non sia il caso di intervenire ancora, stavolta con più severità di un semplice ammonimento.

Charlie: “Sotto il letto le telecamere ci sono? Che lei (Oriana) mi fa risentire giovane, mi fa ritrovare la serenità”

Luca: “Hai detto che non ti si alzava”

Charlie: “No, infatti voglio provare con Oriana per vedere se succede qualcosa”



